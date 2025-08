Gallinari, la moglie Eleonora Boi, incinta, morsa da uno squalo davanti ai suoi occhi, è grave

Terrore a Isla Verde: la moglie di Danilo Gallinari, incinta, è stata morsa da uno squalo alla coscia. È ricoverata, condizioni stabili.

Attacco improvviso in mare

Momenti di puro terrore per Danilo Gallinari e la moglie Eleonora Boi, incinta, che giovedì 31 luglio è stata aggredita da uno squalo a Isla Verde, nel nord di Porto Rico. La giornalista stava facendo il bagno quando il predatore l’ha improvvisamente morsa alla coscia destra, provocandole una profonda ferita.

I soccorsi sono stati immediati: i bagnini e i presenti sulla spiaggia hanno prestato i primi aiuti, per poi trasferirla al Centro Medico di Rio Piedras. I medici hanno confermato che le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Anche la gravidanza non ha riportato conseguenze.

Le indagini sull’attacco e la paura dei turisti

Al momento non è stato identificato il tipo di squalo coinvolto, ma le autorità locali hanno intensificato i controlli lungo il litorale di Isla Verde, molto frequentato da residenti e turisti. Nonostante la paura, la situazione è ora sotto controllo e non sono stati segnalati altri episodi simili nelle ultime ore.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei media italiani e internazionali, destando grande attenzione anche tra i fan di Gallinari, impegnato nei playoff di Porto Rico. La coppia, molto seguita sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre Eleonora Boi resterà sotto osservazione in ospedale per i prossimi giorni.