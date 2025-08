Donna trovata senza vita in casa: schiacciata da un armadio durante un incidente domestico

Il corpo della donna è stato scoperto dopo giorni dai vicini, allarmati dal forte odore proveniente dall’abitazione di Borgo Valsugana.

La scoperta nella casa silenziosa

Tragedia a Borgo Valsugana, in Trentino, dove una donna di 60 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, probabilmente vittima di un incidente domestico. La donna, Teresa Di Fiore, originaria di un paese vicino a Tivoli, in provincia di Roma, viveva in Trentino da circa un anno e insegnava all’istituto tecnico Tambosi di Trento.

Da diversi giorni i vicini non la vedevano più e un forte odore aveva iniziato a diffondersi sul pianerottolo del condominio, spingendo i residenti a chiamare i soccorsi. All’arrivo di vigili del fuoco, sanitari e carabinieri, la scena è apparsa chiara: la donna era riversa sul letto, in avanzato stato di decomposizione, con vistose ecchimosi sul corpo e un armadio caduto sopra di lei.

Indagini sulle cause del decesso

Secondo le prime ricostruzioni, l’armadio della camera da letto sarebbe crollato improvvisamente, schiacciandola e provocando la morte sul colpo. Gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione né elementi che facciano pensare ad altre ipotesi.

Il pubblico ministero Patrizia Foiera ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire gli ultimi istanti di vita della donna. L’esame medico-legale dovrà anche stabilire se l’impatto dell’armadio sia stato l’unico responsabile della morte o se altri fattori possano aver contribuito alla tragedia.

I vicini, ancora sotto shock, hanno raccontato che Teresa Di Fiore conduceva una vita tranquilla e riservata. La scoperta del corpo, avvenuta circa una settimana dopo l’incidente, ha sconvolto l’intero palazzo di Borgo Valsugana.