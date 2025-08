Alla riunione in chiesa 71enne chiede a un 17enne di non disturbare e viene colpito con un violento pugno in testa, gravissimo

Un volontario di 71 anni è stato ricoverato con un trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa da un 17enne a Piove di Sacco. Il ragazzo è stato identificato.

L’aggressione davanti al centro parrocchiale

Momenti di tensione mercoledì sera a Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove un volontario di 71 anni del centro parrocchiale di Sant’Anna è stato aggredito da un minorenne. L’uomo, noto in zona per il suo impegno nella struttura, si trovava all’interno durante una riunione alla presenza del parroco, don Giorgio De Checchi, quando ha notato un gruppo di ragazzi disturbare l’incontro.

Secondo la ricostruzione dei presenti, il volontario è uscito per invitare i giovani a smettere. A quel punto uno di loro, un 17enne, ha reagito in maniera improvvisa e violenta, sferrandogli un pugno in piena testa. L’uomo è crollato a terra privo di sensi, battendo violentemente il capo. «Il nostro volontario cercava di calmarlo, ma il ragazzo si è scaldato e gli ha dato un pugno che lo ha tramortito», ha raccontato il sacerdote.

Trasporto in ospedale e indagini in corso

I presenti hanno subito soccorso il 71enne e allertato i sanitari. L’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto di neurologia con un trauma cranico e un ematoma cerebrale diffuso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 17enne, identificato dai carabinieri, dovrà ora rispondere delle conseguenze del suo gesto.