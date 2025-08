Bari, esplode bombola del gas: gravissime una bambina di 11 anni e una donna

Un’esplosione in un’abitazione di via San Vito ha provocato un incendio: ferite in modo critico una bambina svizzera di 11 anni e un’amica di famiglia.

L’esplosione e i primi soccorsi

Momenti di terrore nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari, dove una bombola di Gpl è esplosa in un appartamento a piano terra di via San Vito, provocando un violento incendio. Nello scoppio sono rimaste gravemente ferite una bambina di 11 anni di nazionalità svizzera e un’amica di famiglia, entrambe in vacanza in Puglia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione si sarebbe verificata quando in cucina è stata accesa una luce, innescando il gas fuoriuscito dalla bombola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’abitazione. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni delle due vittime erano già critiche: la bambina ha riportato ustioni sul 60% del corpo, mentre la donna ha lesioni diffuse su tutto il corpo. Entrambe sono ricoverate in ospedale e in pericolo di vita, con prognosi riservata.

Indagini e sicurezza degli edifici

Al momento dell’esplosione nell’abitazione al primo piano erano presenti altre due donne, riuscite a mettersi in salvo. Polizia e vigili del fuoco stanno indagando per accertare le cause precise dell’incidente, mentre i tecnici comunali hanno verificato la stabilità degli edifici vicini. «Le abitazioni ai piani superiori non hanno riportato danni strutturali. Mi auguro che le persone ferite possano riprendersi presto», ha dichiarato il sindaco Corrado Debenedittis.