Passaporto scaduto, genitori partono e il figlio di 10 anni resta solo in aeroporto

Un bambino di 10 anni è stato abbandonato dai genitori all’aeroporto di Barcellona-El Prat perché aveva il passaporto scaduto. La vicenda, accaduta pochi giorni fa, è stata resa nota da una coordinatrice del traffico aereo tramite un video su TikTok, che ha rapidamente superato le 300mila visualizzazioni.

L’episodio e l’intervento della polizia

Secondo quanto riportato dalla dipendente aeroportuale, il piccolo ha spiegato di non aver potuto imbarcarsi perché sprovvisto del documento valido e del visto richiesto. I genitori, invece, hanno deciso di partire comunque, lasciando il figlio in attesa dell’arrivo di un parente che avrebbe dovuto recuperarlo.

Il personale dello scalo, venuto a conoscenza della situazione, ha immediatamente avvisato la polizia. Gli agenti hanno rintracciato i genitori e li hanno fatti scendere dall’aereo, accompagnandoli alla stazione di polizia all’interno dell’aeroporto, dove si trovava anche il bambino.

Il racconto diventato virale

«Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale», ha raccontato la coordinatrice in un video pubblicato su TikTok. «Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare».