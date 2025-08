Va in piscina ad una festa di amici e annega, 20enne muore sotto gli occhi degli amici

Una giovane di 20 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa con amici. Inutili i tentativi di soccorso, disposta l’autopsia.

La tragedia nella villa di Bagheria

Dramma a Bagheria, nel Palermitano, dove una ragazza di 20 anni è morta annegata nella piscina di una villa privata durante una festa con amici. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì, mentre nella struttura si stava svolgendo un ritrovo tra giovani. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe caduta in acqua e non sarebbe riuscita a riemergere in tempo.

L’allarme è scattato immediatamente, ma quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la giovane non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, ascoltando i testimoni presenti alla festa e raccogliendo elementi utili a ricostruire i minuti precedenti la tragedia.

Indagini e accertamenti sulla dinamica

Gli investigatori stanno valutando diversi aspetti, tra cui il motivo per cui la ragazza non sia riuscita a salvarsi e i tempi di reazione dei presenti. Resta da capire se qualcuno abbia provato a soccorrerla immediatamente o se l’intervento sia avvenuto con un ritardo decisivo. La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo della ventenne per chiarire le cause esatte della morte e stabilire eventuali responsabilità.