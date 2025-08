Giubileo dei Giovani, folla record per Papa Leone XIV: “Costruiamo un mondo più umano”

Un milione di ragazzi da 146 Paesi ha partecipato alla Veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, in attesa della messa conclusiva di domani.

L’incontro a Tor Vergata

Un milione di giovani provenienti da tutto il mondo si è radunato ieri a Tor Vergata, a Roma, per partecipare alla Veglia del Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV. L’evento, che si è svolto dalle 20:30 alle 21:30, ha visto la spianata trasformarsi in un grande luogo di preghiera e condivisione, con i partecipanti pronti a trascorrere la notte all’aperto con sacchi a pelo e teli termici. Durante la giornata si sono alternati momenti di musica e balli, ma al calare della sera, quando il Pontefice è arrivato dopo ore di attesa, è sceso il silenzio per accogliere il momento di raccoglimento.

Accolto da una lunga ovazione, Leone XIV ha attraversato la folla prima a bordo della jeep bianca, poi a piedi, portando la croce del Giubileo accompagnato da circa 200 giovani, alcuni dei quali provenienti da Paesi segnati da guerre e migrazioni. L’incontro ha rappresentato uno dei momenti più intensi del Giubileo, che si concluderà con la celebrazione della messa presieduta dal Pontefice nella giornata di domani.

Le parole del Papa ai giovani

Nel corso della Veglia, Papa Leone XIV ha invitato i ragazzi a riflettere sul futuro e sul loro ruolo nella società. “Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano”, ha detto, sottolineando la necessità di diventare “testimoni di giustizia e di pace” e di essere “uomini e donne che siano testimoni di speranza”.

Il Pontefice ha evidenziato come l’amicizia, vissuta in questi giorni tra giovani provenienti da culture e Paesi diversi, possa rappresentare una via per la pace. Rispondendo a tre domande poste dai partecipanti, ha alternato italiano, inglese e spagnolo, invitando i ragazzi a “cercare con passione la verità”, evitando “le menzogne e le ambiguità dei social e di internet”.

Infine, Leone XIV ha esortato i presenti a compiere “scelte radicali e piene di significato” capaci di trasformare la vita, citando tra queste “il matrimonio, l’ordine sacro e la consacrazione religiosa che esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici”.

Durante la Veglia, il Papa ha chiesto di pregare per i giovani che vivono situazioni di sofferenza, segnati dalla guerra, dalla povertà e dalle difficoltà sociali. L’appuntamento di Tor Vergata proseguirà oggi con celebrazioni e momenti di incontro fino alla messa conclusiva del Giubileo dei Giovani, che vedrà nuovamente la partecipazione di centinaia di migliaia di pellegrini.