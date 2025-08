Anniversario strage Bologna, piazza in protesta contro La Russa, Bolognesi a Meloni: “Non riscriva la storia”

Alla cerimonia per l’anniversario della strage del 2 agosto, fischi per Ignazio La Russa e l’appello di Paolo Bolognesi a Giorgia Meloni sul riconoscimento della matrice fascista.

Commemorazione tra applausi e contestazioni

Durante la cerimonia in memoria delle vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, ha ricordato l’episodio dei funerali del terrorista Nico Azzi, ai quali Ignazio La Russa partecipò nel 2007 quando era senatore. Nel momento in cui Bolognesi ha pronunciato il nome dell’attuale presidente del Senato, dalla piazza si sono alzati fischi e mormorii.

L’intervento di Bolognesi, spesso accompagnato dagli applausi della folla, ha voluto sottolineare come la strage sia stata compiuta da un commando neofascista e che il ricordo non debba essere distorto. “Sono queste le radici che non gelano. E con queste ci si deve fare i conti”, ha dichiarato dal palco, ricordando i legami tra gli attentatori e il Movimento Sociale Italiano.

L’appello ai familiari e alla politica

Bolognesi ha ripercorso oltre quarant’anni di battaglie per la verità, ribadendo che l’impegno dei familiari non è mai stato di natura ideologica. “Quando più di 40 anni fa, noi parenti delle vittime e feriti della strage del 2 agosto ’80 ci siamo uniti in associazione, lo abbiamo fatto col puro intento di esercitare pienamente il nostro diritto di sapere come sono realmente andate le cose”, ha spiegato.

Dal palco, il presidente dell’Associazione ha rivolto un appello anche alla premier Giorgia Meloni, chiedendo che non vengano mai riscritte le responsabilità storiche dell’attentato: “Non riscriva la storia, riconosca la matrice fascista”.

Le celebrazioni per l’anniversario della strage, che causò 85 morti e oltre 200 feriti, hanno visto una forte partecipazione di cittadini e istituzioni, tra momenti di raccoglimento, applausi e contestazioni.