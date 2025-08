Stash dei The Kolors interrompe le prove del concerto e soccorre un cane maltrattato: ‘Mi sale un nervoso’”

Stash salva un cane maltrattato prima del concerto a Vieste

Poche ore prima del concerto dei The Kolors a Vieste, in Puglia, il cantante Stash si è imbattuto in un cane in evidenti condizioni di maltrattamento. L’animale era rinchiuso in una gabbia sporca, priva di acqua e cibo, tra gli escrementi. Il musicista ha deciso di interrompere le prove del tour estivo per prestare soccorso e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Il cantante ha documentato la scena attraverso le sue storie su Instagram, lanciando un appello ai fan: “Aiutateci a denunciare questo schifo”. L’animale, spaventato e diffidente, non si lasciava avvicinare facilmente, mostrando i segni di un forte disagio. Stash ha spiegato ai follower che la situazione lo aveva profondamente colpito, aggiungendo: “Se penso a come si spaventava anche quando gli mettevamo l’acqua mi sale un nervoso”.

Intervento dei carabinieri e messa in salvo del cane

Dopo la segnalazione, Stash ha contattato i Carabinieri di Vieste, che sono arrivati rapidamente sul posto. Gli agenti hanno provveduto a liberare l’animale e a metterlo in sicurezza. L’intervento è stato seguito passo passo dal cantante, che ha continuato ad aggiornare i fan tramite i social, esprimendo sollievo per la conclusione positiva dell’episodio.

Le autorità hanno avviato le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità in merito alle condizioni di detenzione del cane e per stabilire se vi siano estremi per procedere con denunce per maltrattamento di animali. La vicenda ha suscitato grande eco tra i fan della band e gli utenti dei social, che hanno mostrato sostegno all’iniziativa del cantante.

L’episodio ha avuto luogo nelle ore precedenti al concerto della band, che si è regolarmente svolto la sera stessa, dopo il salvataggio dell’animale.