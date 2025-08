Caso Ricci, Forza Italia: “La sinistra si fa vidimare i candidati da Conte”

Il caso Ricci infiamma il centrosinistra e riaccende le accuse di giustizialismo a M5s.

Il dibattito sulla candidatura di Matteo Ricci, confermata solo dopo il via libera di Giuseppe Conte, accende lo scontro politico nel centrosinistra. A L’aria che tira su La7, il giornalista Francesco Magnani provoca:

«Avete bisogno di consulenti per la moralità e la legalità? I 5 Stelle si possono proporre anche sull’altro fronte…».

In studio, il leader dei Giovani di Forza Italia, Simone Leoni, non risparmia critiche:

Leoni punta il dito contro la dipendenza del Pd dagli alleati grillini:

Secondo l’esponente azzurro, i pentastellati usano due pesi e due misure:

«Sui candidati avversari agitano le manette, sui loro chiudono un occhio. In uno Stato di diritto chi è colpevole o innocente lo decidono i tribunali, non il Movimento 5 Stelle».

Più analitico l’ex direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che vede in Conte il “grande protagonista” del centrosinistra:

«Usa i temi della giustizia per affermarsi come leader, trasformando il Pd in un’appendice della sua sfida politica».