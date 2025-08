Vannacci: “Se l’Ucraina compra il gas russo, perché non possiamo farlo anche noi?”

Il generale interviene sulla questione energetica e ribadisce i suoi riferimenti culturali e politici in un’intervista alla Verità.

Le parole di Vannacci sul gas russo

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha commentato il tema dell’approvvigionamento energetico e del rapporto con la Russia. “Visto che il gas russo lo compra l’Ucraina, perché non dovremmo comprarlo noi?”, ha dichiarato il generale, evidenziando la necessità di agire secondo gli interessi nazionali.

“I miei riferimenti sono l’Italia e l’Occidente”

Nel corso dell’intervista, Vannacci ha ribadito la propria visione politica e culturale: “Come ogni patriota io faccio gli interessi della mia Patria e della comunità che rappresento. I miei riferimenti sono l’Italia e l’Occidente di radici greche, romane e cristiane”.

Il generale ha poi escluso ogni vicinanza ideologica con i movimenti estremisti di matrice islamica: “L’Islam e il terrorismo di Hamas ed Hezbollah non rientrano tra i miei riferimenti, come non vi rientrano tutte quelle nuove ideologie incompatibili con la nostra storia e la nostra civiltà”.