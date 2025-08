Un ribaltamento fatale sulla Statale 16: addio al giovane bitontino Jonathan, aveva solo 26 anni

Un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina lungo la Statale 16, all’altezza di Barletta, è costato la vita a Jonathan Stiven Marasciulo, 26 anni, residente a Bitonto.

Il giovane era alla guida di una piccola utilitaria che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. A bordo dell’auto viaggiavano anche la sorella gemella e un’amica, rimaste ferite in maniera non grave.

Il dolore della comunità di Bitonto

La notizia ha sconvolto l’intera città di Bitonto, profondamente scossa dalla perdita di un ragazzo conosciuto e benvoluto.

Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha espresso la vicinanza di tutta la comunità con un messaggio sui social:

“Un dolore sordo e apparentemente privo di senso tocca la nostra città e questa splendida famiglia. Non è il momento di pensare alle cause dell’incidente, ma di stringerci attorno ai genitori, al fratello e alla sorella, condividendo con loro questo lutto”.

Il primo cittadino ha invitato la città a unirsi in un abbraccio collettivo verso la famiglia Marasciulo, ricordando come Bitonto, insieme alle frazioni di Palombaio e Mariotto, non abbia più voglia di piangere giovani vite spezzate.