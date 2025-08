Incidente frontale tra tir e auto sulla poligonale di Bitonto: tre persone intrappolate nelle lamiere

Un violento impatto tra un tir e un’auto sulla poligonale di Bitonto ha causato il ferimento di tre persone rimaste incastrate nelle lamiere. Il traffico potrebbe subire interruzioni.

Impatto devastante sulla strada poligonale

Un frontale tra un autoarticolato e una vettura si è verificato pochi minuti fa sulla poligonale di Bitonto, tratto provinciale che circonda la città. Tre persone risultano intrappolate tra le lamiere del veicolo: testimoni locali riferiscono la scena con apprensione. Sul posto stanno arrivando mezzi di soccorso e vigili del fuoco. In attesa dei soccorsi, la situazione appare grave.

Mobilitazione dei soccorsi e possibili chiusure stradali

I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di estricazione, il 118 in arrivo per le cure. Testimoni segnalano che il traffico nella zona potrebbe essere temporaneamente chiuso per consentire le operazioni. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per gestire la viabilità in sicurezza.