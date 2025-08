“Simona Ventura vuole Stefano Bettarini al Grande Fratello”, lui furioso: “Se dovessi …”

L’indiscrezione su un possibile ritorno di Stefano Bettarini al Grande Fratello, accanto all’ex moglie Simona Ventura, ha scatenato curiosità e una risposta secca del diretto interessato.

Un’ipotesi televisiva che fa discutere

Il nome di Stefano Bettarini torna a circolare in vista della prossima edizione del Grande Fratello, che in autunno sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura. Secondo un’indiscrezione diffusa dal settimanale Nuovo, l’ex calciatore e volto noto dei reality potrebbe essere coinvolto come inviato speciale del programma, aprendo la strada a una clamorosa reunion professionale con l’ex moglie. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando la curiosità dei fan, anche per via della storia personale della coppia, che dopo il matrimonio turbolento e la separazione ha trovato un equilibrio per il bene dei figli Giacomo e Nicolò.

Negli ultimi anni, entrambi hanno preso strade diverse: Ventura ha sposato il giornalista Giovanni Terzi, mentre Bettarini vive in Toscana con la compagna Nicoletta Larini, con cui ha partecipato anche a “Temptation Island Vip”. Nonostante i rapporti civili, le frecciatine social tra i due non sono mancate, rendendo ancora più interessante l’ipotesi di una collaborazione televisiva.

La replica di Bettarini e il precedente al reality

Di fronte alla notizia, Bettarini ha voluto chiarire subito la sua posizione, affidandosi ai social per esprimere un netto rifiuto: “Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose e ai valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento”. Con queste parole, l’ex calciatore ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di partecipare al reality, chiudendo le speculazioni.

Il legame tra Bettarini e il Grande Fratello non è nuovo. L’ex calciatore ha partecipato come concorrente nel 2016, per poi tornare nella Casa nel 2022, quando fu squalificato poche ore dopo l’ingresso per un presunto caso di bestemmia, un episodio che generò molte polemiche. Bettarini ha sempre respinto le accuse, definendosi vittima di un’ingiustizia, ma l’espulsione portò a una frattura con Mediaset.

In attesa dell’avvio della nuova stagione, resta alta l’attenzione sulla prima edizione guidata da Simona Ventura, con il pubblico curioso di scoprire se ci saranno ulteriori sorprese nel cast e nello sviluppo del format.