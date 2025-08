Bari, rissa al Molo San Nicola: pugni e bottigliate tra parcheggiatori abusivi

Nuovi episodi di violenza al Molo San Nicola di Bari, dove alcuni parcheggiatori abusivi si sono affrontati a colpi di pugni e bottiglie, tra lo sconcerto dei passanti.

Scontri notturni tra parcheggiatori abusivi

La tensione al Molo San Nicola, nel cuore del lungomare di Bari, continua a crescere. Sabato sera si è verificata una nuova rissa tra parcheggiatori abusivi, con pugni, calci e persino colpi di bottiglia, attirando l’attenzione di chi si trovava nella zona. Secondo le testimonianze raccolte, un giovane sarebbe stato ferito a un braccio da un coccio di vetro, mentre altre persone assistevano alla scena senza intervenire.

Alcuni passanti hanno raccontato che nel giardino antistante il molo, dove diversi parcheggiatori abusivi trascorrono la notte all’aperto, si radunano abitualmente tra dieci e venti persone, per lo più straniere. Al risveglio, prendono “servizio” chiedendo denaro a chi parcheggia nella zona, con tariffe che arrivano anche a cinque euro. Chi si rifiuta di pagare rischia minacce o danneggiamenti alle auto.

Video e segnalazioni dei cittadini

Un testimone, presente al momento della lite, ha riferito: «Avevo appena parcheggiato l’auto quando ho visto un gruppo di persone attorno a un ragazzo ferito al braccio. Poco distante, un parcheggiatore continuava a urlare contro di lui, finché un altro uomo non lo ha fermato con un pugno». Alcuni momenti dell’episodio sarebbero stati immortalati in un video girato da uno dei presenti con lo smartphone, confermando la ricostruzione dei fatti.

I residenti e i frequentatori abituali dell’area denunciano una situazione sempre più difficile, segnata da aggressioni, richieste di denaro insistenti e liti tra gli stessi parcheggiatori, spesso legate a questioni di spaccio di droga. Nonostante le segnalazioni, la presenza di parcheggiatori abusivi al Molo San Nicola, così come in altre aree centrali di Bari come piazza Moro e piazza Libertà, resta costante e preoccupante.