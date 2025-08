Corsa folle in microcar in autostrada: tir sterzano per evitare due 16enni, intervento eroico dei finanzieri evita il peggio

Due ragazze di 16 anni hanno percorso contromano un tratto dell’A29 vicino Castelvetrano. I camion hanno sterzato all’improvviso, evitando l’impatto grazie all’intervento dei finanzieri.

Allarme sull’autostrada A29

Momenti di paura sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, dove una microcar con a bordo due ragazze di 16 anni ha percorso diversi chilometri contromano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 agosto, quando le giovani, originarie di Mazara del Vallo, si sono immesse per errore sulla carreggiata in direzione opposta, viaggiando verso Mazara sulla corsia sbagliata.

A notare la situazione sono stati due militari della Guardia di Finanza di Gela, impegnati in un servizio di scorta al procuratore Salvatore Vella. I finanzieri hanno visto alcuni camion cambiare traiettoria bruscamente, schivando un ostacolo improvviso. Pochi secondi dopo, la microcar è apparsa di fronte alla loro auto di servizio.

L’intervento decisivo dei militari

Capito il pericolo, i due finanzieri hanno immediatamente azionato sirene e lampeggianti, posizionandosi di traverso sulla corsia di sorpasso per bloccare il traffico e proteggere le ragazze. In questo modo hanno impedito che la piccola vettura fosse travolta dai mezzi pesanti che percorrevano l’autostrada nella direzione corretta.

Scortata dall’auto delle Fiamme Gialle, la microcar è riuscita a fermarsi, fare inversione e uscire allo svincolo di Castelvetrano. Solo allora le sedicenni si sono rese conto della gravità della situazione.

Paura, lacrime e ringraziamenti

Fuori dall’autostrada, le ragazze sono state raggiunte dai genitori e dai familiari, ancora scossi per quanto accaduto. Appena si sono rese conto del rischio corso, le giovani sono scoppiate in lacrime per la paura. Le famiglie hanno ringraziato i due finanzieri di Gela per l’intervento tempestivo che ha evitato una possibile tragedia.

L’autostrada A29, lunga circa 115 chilometri, collega Palermo a Mazara del Vallo, con una diramazione verso Trapani e Marsala, ed è parte della rete europea E90. Un errore di orientamento, come quello delle due ragazze, avrebbe potuto trasformarsi in un dramma senza il pronto intervento delle forze dell’ordine.