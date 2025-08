Porro rompe con Bari: “Le chiavi alla Albanese? Qui non mi vedrete più”

Porro lascia Bari: “Le chiavi alla Albanese? Non mi vedrete più”Il giornalista Nicola Porro annuncia l’addio a Bari e sposterà la kermesse “La Ripartenza” dopo la decisione del sindaco Leccese di premiare Francesca Albanese.

La polemica sulla cerimonia e l’annuncio su TikTok

Il giornalista Nicola Porro ha ufficializzato con un video pubblicato su TikTok la decisione di non organizzare più a Bari la sua manifestazione “La Ripartenza”, finora ospitata al Teatro Petruzzelli. La scelta arriva dopo le polemiche legate alla consegna delle chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina.

«Le chiavi di Bari alla Albanese? Non mi vedrete mai più», afferma Porro nel video, ricordando che l’iniziativa del sindaco Vito Leccese era stata annunciata proprio durante l’ultima edizione della sua kermesse, suscitando immediatamente tensioni. A pochi giorni dalla cerimonia, avvenuta al Teatro Piccinni, il giornalista conferma l’intenzione di spostare l’evento in un’altra città.

Le accuse al sindaco Leccese e l’addio definitivo alla città

Nel filmato, Porro critica apertamente l’amministrazione comunale: «Bari è il luogo che prende il suo teatro principale e lo regala ai comizi della signora Albanese, la quale chiede di non ospitare più prodotti made in Israele». Secondo il giornalista, la scelta di conferire le chiavi della città sarebbe incompatibile con i principi di accoglienza di cui il Comune si fa portavoce: «Vi riempite la bocca di accoglienza e che cosa riuscite a fare in questo momento? Dare la cittadinanza alla Albanese».

Porro conclude annunciando l’addio alla città pugliese e la ricerca di una nuova sede per la kermesse: «Sono ben contento di non essere più cittadino di Bari e di scegliere una nuova location». La decisione segna la chiusura di un capitolo che aveva trasformato per anni il Petruzzelli in palcoscenico di dibattiti e incontri sul tema della ripartenza economica e sociale.