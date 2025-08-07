Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia e M5s in crescita, cala Forza Italia, si ferma il Pd, Lega su

Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle avanzano, Partito democratico stabile, mentre Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra arretrano secondo l’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24.

Fratelli d’Italia guida, cresce il Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,5%, in crescita di 0,4 punti nelle ultime due settimane. La forza politica guidata da Giorgia Meloni mantiene la leadership del centrodestra, rimanendo sotto la soglia del 30% ma consolidando la distanza dagli avversari.

Alle sue spalle cresce il Movimento 5 Stelle, che guadagna 0,7% e raggiunge il 13,4%. Dopo un periodo di forte calo, il partito guidato da Giuseppe Conte prosegue la risalita, trainato dalle posizioni su temi come Gaza e dal progressivo distacco dal Partito democratico.

Pd stabile, Forza Italia in calo

Il Partito democratico resta fermo al 22,1%, mantenendo circa nove punti di vantaggio sul M5s e sei di distanza da FdI.

Tra gli altri partiti di governo, la Lega segna un leggero aumento allo 8,3% (+0,1%), mentre Forza Italia perde 0,5 punti e scende all’8,4%, tornando a ridosso del Carroccio dopo il recente sorpasso.

Opposizioni minori tra cali e recuperi

Sul fronte delle forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra arretra al 6,9% (-0,4%), mentre Azione di Carlo Calenda sale al 4,1% (+0,5%).

Seguono Più Europa all’1,8% (-0,3%), Italia Viva all’1,7% (-0,3%) e Noi Moderati che chiude all’0,6% (+0,3%).