Sondaggi 2025, Meloni super, Conte tallona la Schlein, calo Tajani, bene la Lega di Salvini

Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30,2%. Cresce il M5S, cala il Pd. Tra i leader, Conte sorpassa Schlein. Tajani stabile, Salvini in flessione.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha superato i 1000 giorni e i dati confermano una solida tenuta elettorale. Secondo l’ultima rilevazione Dire-Tecnè, realizzata tra il 16 e il 17 luglio, Fratelli d’Italia continua a essere il primo partito italiano con il 30,2% dei consensi. Un dato che certifica la leadership della premier anche nel gradimento personale, dove si mantiene in testa con il 46,2%, in lieve aumento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente.

Il Pd in calo, ma resta secondo. Il M5S guadagna terreno

Il Partito Democratico resta la seconda forza politica del Paese con il 21,5%, pur segnando un calo dello 0,1% rispetto a un mese fa. Anche la segretaria Elly Schlein registra una lieve flessione, fermandosi al 29,7% di valutazioni positive. Chi invece cresce è il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,1%, in aumento dello 0,5%. Sale anche il consenso personale per Giuseppe Conte, ora al 30,8%, superando di fatto Schlein e posizionandosi come secondo leader più apprezzato dopo Meloni.

Centrodestra: Tajani stabile, Lega in lieve calo. Crescono Avs e Calenda

Nel centrodestra, Forza Italia mantiene la propria posizione con una crescita stabile. Il leader Antonio Tajani resta su valori invariati, consolidando la sua posizione. In flessione invece la Lega, mentre Matteo Salvini cala dello 0,1%, fermandosi al 26,9% tra i leader. Cresce in modo marcato Carlo Calenda, che raggiunge il 19,9% di consensi, segnando uno degli incrementi più rilevanti del mese.

Tra i leader delle forze minori, Angelo Bonelli di Europa Verde arriva al 16%, seguito da Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, con il 15,8%, in crescita dello 0,1%. Più indietro Riccardo Magi di +Europa, al 15,4%, in calo, e Matteo Renzi di Italia Viva, che scende al 13,5%, con una flessione mensile dello 0,2%.