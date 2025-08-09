Fdi ironizza: “Il caldo fa brutti scherzi, potresti vedere Ilaria Salis occuparti la casa”

Sui social della kermesse di Fratelli d’Italia spunta un meme estivo: “Proteggiti dalle bugie della sinistra. Il caldo fa brutti scherzi”.

In pieno agosto, tra una vacanza e l’altra, i canali social di Atreju, la kermesse politica di Fratelli d’Italia, non si fermano. L’account ha pubblicato una serie di post a sfondo satirico, prendendo di mira la sinistra con il consueto tono dissacrante.

Meme estivo: la sinistra scotta, come il sole di agosto

In un primo contenuto diffuso su X (ex Twitter), Atreju ha lanciato una grafica con uno slogan che gioca sul doppio senso della protezione solare e del consenso nei sondaggi. La crema consigliata è una “+30”, come il 30% attribuito a Fratelli d’Italia dagli ultimi rilevamenti. Il messaggio è diretto: “Proteggi te e i tuoi cari. La sinistra scotta. Proteggiti dalle bufale della sinistra”.

L’obiettivo dichiarato del post è quello di strappare un sorriso, ma anche di evidenziare – secondo l’interpretazione della pagina – incongruenze e affermazioni ritenute contraddittorie da parte dei principali leader dell’opposizione, a partire da Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Il manuale anti-caldo: tra satira politica e consigli estivi

Sul profilo Instagram, Atreju ha pubblicato anche un carosello in formato “manuale di sopravvivenza al caldo”, dove la polemica politica si intreccia con suggerimenti per affrontare l’afa estiva. Il post avverte ironicamente: “Il troppo caldo rischia di farti delirare come la sinistra. Ecco il manuale per evitarlo”.

Tra i consigli contenuti nella grafica:

“Bevi tanta acqua, cerca di idratare bene il tuo corpo. Altrimenti potresti iniziare a vedere Giuseppe Conte ricostruire ville a spese degli italiani.”

ricostruire ville a spese degli italiani.” “Evita di uscire nelle ore più calde. Altrimenti rischi di prendere per buoni i titoli di Repubblica .”

.” “Mangia fresco e leggero. Potresti vedere Riccardo Magi vestito da fantasma.”

vestito da fantasma.” “Se sei al mare, bagnati spesso la testa. Il caldo fa brutti scherzi. Potresti vedere Ilaria Salis che ti occupa la casa.”

Il tono è volutamente provocatorio, con chiari riferimenti a casi e dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche nel dibattito politico degli ultimi mesi. Il linguaggio resta leggero, ma il messaggio è mirato a rafforzare la narrazione della maggioranza nei confronti delle opposizioni.

Una comunicazione politica che non va in vacanza

I contenuti di Atreju confermano la linea comunicativa adottata da tempo da Fratelli d’Italia e orbitanti, che puntano a mantenere alta l’attenzione anche nei mesi estivi, sfruttando meme e ironia per veicolare messaggi politici.

Il ricorso a riferimenti diretti a esponenti di PD, M5S, +Europa e Avs dimostra come la polemica elettorale non si fermi nemmeno sotto l’ombrellone. L’obiettivo è mantenere l’engagement social e rafforzare l’identità di partito anche al di fuori dei momenti istituzionali.