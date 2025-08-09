Belen, dopo il video dello scontro con il benzinaio lei rompe il silenzio sui social e commenta l’accaduto

Un filmato girato in Sardegna mostra Belen Rodriguez discutere con un benzinaio. Le immagini, diffuse online, hanno generato un’ondata di commenti e la replica della conduttrice.

Il filmato virale e le prime reazioni

Nelle ultime ore, un video registrato in Sardegna ha riportato Belen Rodriguez al centro del dibattito online. La clip, diventata virale sui social, mostra la conduttrice argentina alla guida della sua auto mentre parla con un benzinaio. L’uomo le fa notare che non può attraversare una strada chiusa e le chiede perché abbia spostato il birillo di segnalazione. La risposta di Rodriguez è diretta: “Perché lei mi sta sul ca**o”. La replica del benzinaio, altrettanto secca, è sulla stessa linea.

Il breve filmato, condiviso da numerosi profili social, ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, scatenando commenti di ogni tipo. Alcuni hanno criticato il comportamento della conduttrice, altri hanno ipotizzato che il video non mostri il contesto completo della vicenda.

Le repliche di Belen alle critiche

La discussione è rapidamente approdata anche sotto i post più recenti di Belen Rodriguez su Instagram, dove sono apparse foto al mare e momenti in famiglia con i figli Luna Marì e Santiago. Tra i commenti, decine di riferimenti al litigio. “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è ‘arroganza sincera’, siamo messi bene”, scrive un utente. La risposta della conduttrice è immediata: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”.

In un’altra interazione, un follower scrive: “Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più”. Anche in questo caso, Rodriguez replica: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”.

Un caso amplificato dai social

La rapidità con cui il video si è diffuso ha trasformato un episodio locale in un fenomeno mediatico nazionale. La vicenda è stata amplificata anche dalla costante esposizione social della conduttrice, che di recente era già finita al centro di discussioni online. Il botta e risposta tra Belen Rodriguez e il benzinaio ha acceso ulteriormente il dibattito, confermando quanto la sua figura sia in grado di catalizzare attenzione e dividere le opinioni.