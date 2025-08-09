Jennifer Lopez cacciata all’ingresso di Chanel a Istanbul: la sicurezza “Signora non sappiamo chi sia”

A Istanbul per il tour estivo, Jennifer Lopez è stata fermata da un addetto alla sicurezza che non l’ha riconosciuta e le ha negato l’ingresso in una boutique Chanel.

L’episodio all’Istinye Park

Momento curioso per Jennifer Lopez in Turchia, durante una giornata di shopping all’Istinye Park, uno dei centri commerciali più esclusivi di Istanbul. La popstar stava per entrare in una boutique Chanel quando un addetto alla sicurezza, probabilmente ingannato dai vistosi occhiali da vista che indossava, non l’ha riconosciuta e le ha chiesto di allontanarsi. La scena, avvenuta sotto gli occhi dei fan, ha suscitato sorpresa tra i presenti. Con calma, la cantante ha risposto: “Okay, no problem”, rinunciando a qualsiasi reazione plateale.

Il tentativo di rimediare dello staff

Secondo quanto riportato dalla testata Turkiye Today, una volta compreso l’equivoco, lo staff di Chanel ha cercato di richiamare Lopez per invitarla a entrare, ma l’artista ha declinato l’invito, proseguendo il suo shopping altrove. A beneficiare della visita sono stati i negozi di Celine e Beymen, dove la cantante ha continuato la sua giornata tra capi e accessori di lusso.

Il soggiorno in Turchia per il tour estivo

Jennifer Lopez si trova a Istanbul per una tappa del suo tour mondiale estivo. L’ultima esibizione si era tenuta a Yerevan, in Armenia, al confine con la Turchia. In un post su Instagram dopo il concerto, aveva scritto: “Quest’estate è una celebrazione della libertà e dello spendere il tempo nel migliore dei modi”.