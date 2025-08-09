A35, muore a 19 anni: investita da un’auto dopo un tamponamento, si chiamava Sofia Galante

La giovane di Travagliato è stata investita da un’auto dopo essere scesa dal veicolo coinvolto in un tamponamento. Ferite altre tre persone.

L’incidente sulla Brebemi

Una tragedia ha scosso Travagliato nella serata di venerdì, quando Sofia Galante, 19 anni, ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A35 Brebemi, tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. Secondo quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, l’allarme è scattato intorno alle 21:00.

La ragazza viaggiava come passeggera in un’auto coinvolta in un tamponamento in corsia di sorpasso. Nella confusione seguita all’impatto, sarebbe scesa dal veicolo ritrovandosi sulla corsia centrale. In pochi istanti, un’auto in transito l’ha travolta, senza che il conducente riuscisse a evitarla.

Soccorsi immediati ma inutili

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate erano troppo gravi e per Sofia non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui un coetaneo della vittima.

La scomparsa della giovane ha sconvolto la comunità di Travagliato, dove la famiglia Galante è molto conosciuta: i genitori lavorano come custodi della scuola media del paese.

Precedenti simili sulle autostrade bresciane

Non è il primo caso di pedoni investiti dopo un sinistro in questo tratto di autostrada. A dicembre scorso Adela Xaferri aveva perso la vita in circostanze simili, travolta da un’auto dopo essere scesa dal proprio veicolo sulla A35. Poche settimane più tardi, Roberto Bertanza, 43 anni, era stato investito sulla A21 mentre posizionava il triangolo di emergenza dopo un incidente.