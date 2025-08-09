Niente cibo da casa, famiglia perquisita all’ingresso del lido: “Tolti anche i biberon dei bambini”

La denuncia di una madre e l’intervento del deputato Borrelli contro il divieto di introdurre cibo nello stabilimento balneare.

Il racconto della madre

Una giornata di mare a Castel Volturno si è trasformata in un episodio destinato a far discutere. Una famiglia è stata perquisita all’ingresso di un lido perché il regolamento interno vietava l’introduzione di cibo dall’esterno. A denunciare l’accaduto è stata la madre, che si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

«Stavo parcheggiando – ha raccontato – mentre il mio amico è entrato con le borse. Quando sono arrivata ho trovato lo staff che controllava il contenuto dei borsoni e mi hanno sottratto generi alimentari, compresi i biberon dei bambini. Mi hanno detto che li avrebbero restituiti all’uscita. Un comportamento intollerabile, soprattutto considerando che avevo pagato 25 euro per due lettini e un ombrellone. Di certo non tornerò mai più».

Il precedente e le accuse del deputato

Secondo Borrelli, si tratta dello stesso stabilimento già segnalato la settimana precedente per un episodio analogo: un’altra donna era stata costretta a gettare il cibo prima di entrare. Il parlamentare parla di «comportamenti intollerabili» e chiede «controlli serrati e interventi durissimi da parte della Guardia di Finanza».

«Non è possibile – ha dichiarato – che i cittadini vengano perquisiti non per motivi di sicurezza, ma per vietare l’ingresso di alimenti. È una violazione dei diritti e della dignità delle persone. Ricordo ai gestori che il litorale è un bene pubblico e non di loro proprietà».

Reazioni e richieste di intervento

Il deputato ha espresso soddisfazione per la presa di distanze dell’associazione dei balneari e del Comune di Castel Volturno rispetto alle pratiche adottate dal lido. Intanto, la vicenda ha riacceso il dibattito sull’uso delle concessioni demaniali e sui limiti che gli stabilimenti privati possono imporre ai clienti.