Sofia Galante 19ennetravolta e uccisa, arrestato 20enne alla guida era positivo agli stupefacenti

Il giovane bresciano è accusato di omicidio stradale per la morte della 19enne di Travagliato, investita dopo un tamponamento sulla Brebemi.

La dinamica dell’incidente

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 20enne residente in provincia di Brescia per la morte di Sofia Galante, 19 anni, di Travagliato. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 8 agosto, intorno alle 21:30, sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la giovane ha tamponato un altro veicolo che procedeva nella stessa direzione. Dopo essersi fermate per verificare i danni, Galante è scesa dall’auto, ritrovandosi sulla corsia centrale, proprio mentre sopraggiungeva un’altra vettura. Alla guida c’era il 20enne bresciano che, non riuscendo a frenare in tempo, l’ha travolta. L’impatto è stato violentissimo e per la ragazza non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Feriti e rilievi sul posto

Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone: un coetaneo della vittima, un 21enne e un 52enne. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale. Subito dopo il sinistro, il 20enne è stato sottoposto ad accertamenti, risultando positivo agli stupefacenti.

Arresto e indagini in corso

Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori esami tossicologici per confermare la presenza di sostanze nel sangue al momento dell’impatto. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica e verificare eventuali aggravanti. La comunità di Travagliato, già scossa dalla perdita della ragazza, attende risposte e giustizia per una tragedia che ha colpito profondamente l’intero paese.Sofia Galante travolta e uccisa in A35, arrestato 20enne positivo agli stupefacenti