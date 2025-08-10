Don Mirco, il parroco social: “Ho un tumore, Gesù mi ha scelto ancora, anche nella malattia, sto vivendo il momento più bello”

Il sacerdote di Gatteo-Mare Villamarina ha raccontato sui social la sua malattia, trasformandola in un messaggio di fede e speranza per i fedeli.

L’annuncio e la lettera ai fedeli

A Gatteo-Mare Villamarina, il parroco don Mirco Bianchi, 51 anni, noto per la sua intensa attività sui social, ha scelto di condividere con i fedeli e i follower un annuncio personale e delicato: la diagnosi di un tumore. In una lunga lettera pubblicata su Facebook il 4 agosto, ha raccontato come ha accolto la notizia: «Vi racconto come il Signore Gesù, nel Suo misterioso disegno, mi abbia nuovamente raggiunto attraverso l’esperienza della malattia». Il sacerdote aveva già informato i suoi seguaci il 12 giugno, rassicurandoli subito: «Carissimi, oggi ho avuto la conferma di avere un tumore. Non temete perché sto vivendo questa mia nuova condizione di vita con grande serenità e forza nel Signore Gesù».

La malattia come segno di predilezione

Nella lettera, don Mirco descrive il momento della diagnosi come «un terremoto» che, invece di portare sconforto, gli ha permesso di riscoprire la profondità della fede. «Per me è una grande predilezione e gratitudine: Signore, Tu mi hai scelto ancora, attraverso questa strada misteriosa ma percorribile. Ti ringrazio, Signore Gesù, per questo dono della malattia», scrive il sacerdote, ribadendo come stia vivendo «il momento più bello» della sua vita grazie a questa nuova prospettiva. Un messaggio che, in pieno spirito giubilare, vuole trasmettere forza e speranza a chi affronta prove difficili.

Un passato di polemiche con Fedez

Il nome di don Mirco Bianchi era già balzato alle cronache nel 2021 per uno scontro social con il rapper Fedez, in seguito a un appello del parroco agli influencer affinché «aiutino a far nascere e non fare aborti». La risposta dell’artista fu immediata e diretta: «Non rompete le p…le alle donne che vogliono abortire, grazie». All’epoca, don Mirco replicò con toni concilianti, affermando di aver perdonato Fedez e manifestando il desiderio di diventare suo amico. Oggi, la sua testimonianza sulla malattia segna un capitolo completamente diverso della sua presenza pubblica, caratterizzato da un profondo messaggio spirituale.