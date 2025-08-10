Scontro frontale tra un Van e un’Audi, muoiono Marcello e Maria Vittoria, gravissima la figlia Aurora

Un van si è immesso sulla provinciale 50 centrando l’auto dei coniugi. La figlia, consigliera comunale 24enne, è ricoverata in gravi condizioni.

Lo schianto e la tragedia

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Vasanello nella serata di sabato 9 agosto. Erano circa le 19:30 quando, lungo la strada provinciale 50, un van si è immesso improvvisamente dalla carreggiata secondaria scontrandosi frontalmente con un’Audi. A bordo dell’auto c’erano Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita, entrambi 56 anni, insieme alla figlia Aurora Montanaro, 24enne consigliera comunale di maggioranza a Vignanello. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due coniugi, morti sul colpo.

Aurora in ospedale in condizioni critiche

Dopo lo schianto, la giovane è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla, mentre familiari e amici attendono notizie con il fiato sospeso. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per estrarre i corpi dall’auto e mettere in sicurezza l’area. L’impatto è avvenuto a velocità elevata, rendendo inevitabili le conseguenze mortali per i genitori della ragazza.

Indagini per chiarire la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il van coinvolto sarebbe uscito da una via secondaria immettendosi sulla provinciale senza accorgersi dell’auto in arrivo. L’urto frontale non ha lasciato scampo ai coniugi Montanaro e ha provocato gravi lesioni alla figlia. Le autorità stanno ora verificando le condizioni psicofisiche del conducente del van e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire esattamente la dinamica.