Sondaggi 2025, FdI saldo in testa, Pd stabile, M5S in calo, crescono FI e Lega
Sondaggi, Fratelli d’Italia si conferma primo partito, Pd stabile, lieve calo per M5S. Crescono Lega e Forza Italia, centrodestra ancora in netto vantaggio.
Fratelli d’Italia saldo in testa
L’avvio di agosto non porta grandi sorprese nello scenario politico nazionale. Secondo il sondaggio Termometro Politico per True Data, elaborato sui dati diffusi il 25 luglio, Fratelli d’Italia resta saldamente al primo posto con il 29,1% dei consensi, in crescita di 0,1 punti percentuali. Al secondo posto il Partito democratico, fermo al 22,1%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 12,3%, in calo dello 0,2%. Poco sotto, Forza Italia con l’8,8% (+0,1) e la Lega con l’8,5% (+0,1), entrambe in crescita. Nessun segnale negativo per i principali partiti di governo, che registrano tutti un segno più. Avanzano anche Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,6% (+0,2).
Sondaggi, Centristi e forze minori
Tra i partiti dell’area centrista, Azione si consolida intorno al 3% (+0,1), mentre Italia Viva resta ferma al 2,4%. In calo +Europa, che perde 0,2 punti e si attesta all’1,8%. Stabili Democrazia Sovrana Popolare all’1,4% e in lieve crescita Noi Moderati di Maurizio Lupi, ora all’1,1% (+0,1). Le variazioni minime confermano un quadro politico sostanzialmente congelato rispetto alle settimane precedenti, con l’elettorato che sembra mantenere le proprie posizioni.
Centrodestra ancora avanti
La coalizione di centrodestra consolida il proprio vantaggio, attestandosi al 47,3%, appena 0,1 punti in meno rispetto alla settimana precedente. Il centrosinistra unito, ma senza il M5S, scende dal 31% al 30%. L’ipotesi di alleanza tra Pd e M5S porterebbe la coalizione al 35,2%, in lieve aumento rispetto al 34,9% della settimana passata, ma ancora distante dal blocco guidato da Giorgia Meloni. I numeri confermano dunque un equilibrio consolidato, con il centrodestra che mantiene una posizione di forza difficilmente scalfibile nell’immediato.