Sondaggi 2025, FdI vola, PD fermo, M5S perde consensi

Variazioni minime negli ultimi sondaggi: FdI cresce di un soffio, PD fermo, M5S in calo. Centrodestra avanti ma perde un decimale.

Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,1% (+0,1%), seguito dal Partito Democratico stabile al 22,1%. Terza forza il Movimento 5 Stelle, che scende al 12,3% (-0,2%).

Fuori dal podio, Forza Italia all’8,8% (+0,1%) e Lega all’8,5% (+0,1%). In crescita Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,6% (+0,2%). Azione si attesta al 3% (+0,1%), Italia Viva ferma al 2,4%, +Europa in calo all’1,8% (-0,2%).

Seguono Democrazia Sovrana Popolare (1,4%), Noi Moderati (1,1%, +0,1%) e Pace Terra Dignità (1%). Con l’attuale soglia di sbarramento al 3%, dal partito di Renzi in giù oggi sarebbero tutti fuori dal Parlamento.

Centrodestra in vantaggio ma in lieve calo



La coalizione di centrodestra ottiene il 47,3% (-0,1% rispetto alla scorsa settimana). Il centrosinistra senza M5S scende dal 31% al 30%. Un’eventuale alleanza PD-M5S salirebbe invece al 35,2% (+0,3%).