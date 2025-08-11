Regionali, Schlein lancia la sfida: “Centrodestra diviso, vinceremo ovunque”

Elly Schlein, La segretaria del Pd punta su una coalizione larga in vista delle elezioni d’autunno in sette regioni, accusando il governo di immobilismo e tagli ai servizi.

Elly Schlein: “In ballo il futuro del Paese”

Le regionali d’autunno, che coinvolgeranno oltre 21 milioni di elettori, saranno secondo Elly Schlein il primo vero banco di prova in vista delle politiche del 2027.

Intervenendo alla festa dell’Unità di Villadossola, in Piemonte, la leader del Pd ha sottolineato l’importanza di costruire alleanze ampie contro il centrodestra:

«In ballo c’è il futuro di questo Paese, che ha bisogno di speranza e di non restare sotto un governo che taglia la sanità pubblica, allunga le liste d’attesa per favorire il privato, riduce il numero di insegnanti e non sblocca il salario minimo».

Schlein ha rivendicato l’unità con le altre forze alternative alla destra sia in Parlamento sia nelle alleanze locali in vista del voto in sette regioni.

Coalizioni e candidati

La segretaria dem ha confermato il sostegno a Giovanni Manildo in Veneto, definendo quella attorno al suo nome «la coalizione più ampia, inclusiva e competitiva da quindici anni nel centrosinistra».

Nelle Marche, ha ribadito la fiducia a Matteo Ricci, garantendo compattezza con una coalizione di sette liste. Schlein ha criticato la maggioranza di governo per le divisioni interne sulle candidature:

«A parte gli uscenti, non riescono a trovare un accordo e litigano per posti e potere».

Sanità, salari e dazi Usa

Guardando oltre la sfida regionale, Schlein ha posto al centro dell’agenda politica il diritto all’abitare e la necessità di intervenire su caro vita e caro energia:

«Il governo dovrebbe ridurre il costo dell’energia separandolo da quello del gas e approvare subito un salario minimo».

Ha collegato il calo di presenze turistiche alla crescente difficoltà economica delle famiglie: «I prezzi aumentano e i salari restano fermi».

Infine, ha criticato il silenzio dell’esecutivo sui dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump: «A fronte delle misure dell’alleato politico di Giorgia Meloni, ancora non sappiamo cosa intenda fare il governo per sostenere imprese e famiglie».