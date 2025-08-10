Italia & Dintorni

De Luca rifiuta di firmare il libro di Schlein: “Siamo alla provocazione”

by Claudia De Napoli

Il governatore campano respinge la richiesta dei The Journalai di scrivere una dedica sul volume della segretaria Pd, mantenendo il tono ironico ma deciso.

L’episodio e la reazione di De Luca

Tensione e ironia si sono mescolate in un nuovo episodio che vede protagonista Vincenzo De Luca. Durante un incontro documentato dai The Journalai, il governatore della Campania è stato invitato a partecipare alla rubrica “Il libro sbagliato”. L’inviato gli ha dapprima mostrato un libro firmato da Luca Zaia, suscitando la battuta di De Luca: “Chi è questo malvivente?”. Poco dopo, però, la scena è cambiata quando gli è stato proposto di firmare “L’imprevista”, il volume scritto da Elly Schlein. Alla vista della copertina, De Luca ha voltato lo sguardo e restituito il libro, rifiutando l’invito. Alla richiesta di consigliare una lettura a un altro politico, ha liquidato la situazione con un secco: “Siamo alla provocazione”.

Un rifiuto che ricorda precedenti illustri

Nonostante il tentativo di allontanarsi, il presidente della Regione Campania è stato nuovamente raggiunto dall’inviato. Il gesto di De Luca non è un caso isolato: situazioni simili si sono verificate in passato con altri esponenti politici. Elly Schlein, ad esempio, aveva rifiutato di firmare il libro di Matteo Salvini, “Controvento: l’Italia che non si arrende”, sempre su iniziativa dei The Journalai. Prima ancora, l’ex premier Massimo D’Alema si era opposto a scrivere una dedica sull’opera di Italo Bocchino, “Perché l’Italia è di destra: contro le bugie della sinistra”.

La rubrica che mette alla prova i politici

La rubrica “Il libro sbagliato” dei The Journalai si conferma un terreno fertile per momenti di imbarazzo e reazioni spontanee. Il format, basato sulla consegna a esponenti politici di libri scritti da avversari dichiarati, continua a suscitare reazioni immediate e a volte colorite, come dimostrato dall’episodio che ha visto protagonista Vincenzo De Luca.