Cade dal gommone e finisce sulle eliche: Simone muore a 22 anni

Un’escursione in gommone si è trasformata in tragedia quando un ragazzo di 22 anni è finito sulle eliche, davanti agli occhi attoniti degli amici.

Il momento che ha spezzato una vita

Un’escursione a Mondello, nel cuore del litorale palermitano, si è trasformata in un dramma irreversibile. Simone La Torre, 22 anni, si trovava a bordo di un gommone insieme ad alcuni amici quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto in mare mentre il mezzo era in movimento. La caduta lo ha trascinato verso l’elica del motore, provocandogli ferite gravissime a una gamba.

La scena si è consumata in pochi secondi, lasciando i presenti impotenti di fronte all’orrore. Le grida hanno attirato l’attenzione di altre imbarcazioni, ma i soccorsi sono arrivati quando la situazione era già disperata.

La corsa disperata verso la riva

Dopo l’incidente, il gommone ha raggiunto la banchina di fronte alla piazza di Mondello, dove un’ambulanza era pronta a intervenire. I sanitari hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e il giovane è stato dichiarato morto pochi istanti dopo l’arrivo.

Testimoni raccontano di un clima di incredulità e silenzio tra i presenti, mentre la polizia e la capitaneria di porto avviavano immediatamente le indagini per chiarire ogni passaggio della tragedia. Si cercano risposte sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell’escursione.

Indagini e attesa di risposte

Secondo le prime ricostruzioni, Simone La Torre sarebbe scivolato mentre il gommone era in navigazione, forse a causa di un movimento improvviso del mezzo o di una perdita di equilibrio. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni di navigabilità dell’imbarcazione.

Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza in mare, ricordando quanto possa essere pericoloso un gesto apparentemente banale in determinate circostanze. Gli amici del giovane, ancora sotto shock, hanno assistito a ogni momento, incapaci di intervenire in tempo per salvarlo.