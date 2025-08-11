Ansia sul litorale: Carlo, 6 anni, scompare mentre era in spiaggia con la mamma

Il piccolo Carlo, biondo, è sparito nel tratto tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu: mobilitati bagnini, forze dell’ordine e volontari.

La scomparsa nel pomeriggio

Ore di apprensione a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, dove dalle 16 di oggi, lunedì 11 agosto, si sono perse le tracce di Carlo, un bambino di 6 anni in vacanza con la madre. Il piccolo, biondo, si trovava all’altezza del ristorante-pizzeria “Allo Sperone” quando è stato perso di vista. L’allarme è scattato immediatamente e il piano di ricerca ha coinvolto l’intero tratto di litorale tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu a Ca’ Pasquali.

Maxi mobilitazione sulla spiaggia

Tutte le torrette di assistenza bagnanti, dal faro di Cavallino fino a Ca’ Vio, sono state attivate per setacciare l’arenile e il mare, sia via terra che via acqua. «È facile che abbia perso l’orientamento, magari seguendo altri bambini per giocare, e che abbia iniziato a camminare nella direzione opposta», hanno spiegato Gerardo e Matteo, bagnini dello stabilimento Blue Sea. La paura più grande resta che il bimbo possa essere finito in acqua: per questo, molti turisti si sono uniti alle operazioni formando catene umane “a rastrelliera” fino alle zone più profonde.

Ricerche a 360 gradi

Sul posto operano anche i vigili del fuoco con l’elicottero del 115, la Capitaneria di porto per i controlli in mare, il Suem pronto a intervenire e le forze dell’ordine impegnate nelle perlustrazioni a terra. Non si esclude che il piccolo si trovi ancora sulla spiaggia, tra la folla di bagnanti, magari spaesato e incapace di ritrovare la madre. Le ricerche proseguono senza sosta, con l’obiettivo di rintracciarlo nel minor tempo possibile.