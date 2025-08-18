Vannacci provoca il Pd: la foto col pesce è virale, “Ecco la faccia della sinistra alle prossime elezioni”

Il gesto di Roberto Vannacci a Ferragosto con un pesce in mano accende la polemica politica e diventa virale in vista delle elezioni regionali.

Il video virale di Ferragosto

Un nuovo episodio firmato Roberto Vannacci fa discutere il mondo politico e infiamma i social. Nel giorno di Ferragosto, l’europarlamentare della Lega ha pubblicato un video che lo ritrae mentre mostra un pesce e pronuncia parole destinate a far rumore: “Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni”. In poche ore le immagini hanno iniziato a circolare con forza su Facebook, Instagram e TikTok, diventando virali e suscitando centinaia di reazioni contrastanti.

La stoccata alla sinistra

Il gesto dell’ex generale non è passato inosservato. La frase, pronunciata con tono provocatorio, è stata subito interpretata come l’ennesimo affondo nei confronti del centrosinistra. Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, che vedranno alle urne sette regioni – Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria – l’uscita di Vannacci è stata letta da molti come una mossa politica studiata per accendere l’attenzione. Non è la prima volta che il leghista utilizza provocazioni dal forte impatto simbolico, capaci di dividere l’opinione pubblica e generare dibattito.

Le reazioni e il clima politico

Il video di Vannacci ha alimentato nuove polemiche tra gli schieramenti. Da un lato, diversi esponenti della Lega hanno difeso la trovata definendola “ironica e diretta”, mentre dall’altro lato le opposizioni hanno parlato di “gesto offensivo” e “politica ridotta a slogan e scenette”. L’episodio si inserisce in un clima già rovente, con le elezioni regionali all’orizzonte e i partiti impegnati a consolidare consensi. L’ex generale, intanto, continua a occupare la scena mediatica con dichiarazioni e gesti che lo mantengono costantemente al centro del dibattito politico nazionale.