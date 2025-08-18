Paura in spiaggia a Lignano: due ragazzi scomparsi e cercati ovunque, ma erano in hotel a riposare

Ore di apprensione a Lignano Sabbiadoro per una coppia di giovani austriaci creduti dispersi in mare: erano invece rientrati in albergo senza avvisare nessuno.

L’allarme scattato in spiaggia

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, quando una coppia di ragazzi austriaci è stata data per dispersa in mare. I due si erano tuffati per una nuotata, ma alcuni bagnanti avrebbero notato difficoltà nel rientro a riva. Nel giro di pochi minuti è stato lanciato l’allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto con grande dispiegamento di mezzi. In mare sono entrati in azione i natanti della Guardia costiera, supportati da squadre di terra e da un elicottero che ha sorvolato la zona alla ricerca dei giovani.

Ricerche per oltre due ore

Le operazioni di ricerca si sono protratte per circa due ore, con il coinvolgimento di decine di operatori e momenti di forte apprensione tra i turisti presenti in spiaggia. La possibilità che i due ragazzi non fossero riusciti a raggiungere autonomamente la riva aveva fatto temere il peggio. In realtà, i giovani erano riusciti a rientrare senza problemi, decidendo poi di tornare direttamente nel loro alloggio per riposare, ignari del caos scatenato dalla loro assenza.

Il lieto fine e il sollievo generale

Il caso si è risolto solo in serata, quando la coppia è stata rintracciata all’interno della struttura dove soggiornava. Le loro condizioni di salute sono apparse da subito buone e non è stato necessario alcun intervento medico. Grande il sollievo tra bagnanti e soccorritori, che per ore avevano temuto una tragedia. L’episodio, pur concluso senza conseguenze, ha messo in evidenza quanto sia importante segnalare tempestivamente i propri spostamenti, soprattutto in località balneari molto frequentate come Lignano.