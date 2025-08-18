30enne piemontese, partorisce da sola in spiaggia e rinuncia alla neonata

Una trentenne piemontese ha dato alla luce una bambina sulla spiaggia di Caulonia Marina. La piccola, in buone condizioni, è ora affidata ai servizi sociali.

Il parto improvviso sulla spiaggia

Una vicenda drammatica e inattesa si è consumata a Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove una ragazza di 30 anni, originaria del Piemonte e in vacanza in Calabria, ha partorito da sola sulla spiaggia. Nessuno l’avrebbe assistita nel momento del parto. Dopo aver dato alla luce la bambina, la giovane si è recata autonomamente all’ospedale di Locri, informando il personale sanitario della sua decisione: non riconoscere la neonata e rinunciare alla sua custodia.

La decisione della madre e l’intervento dell’ospedale

Come previsto dalla procedura, i medici hanno immediatamente allertato l’autorità giudiziaria e attivato i servizi sociali. La bambina, trovata in buone condizioni di salute, è stata trattenuta presso il reparto di pediatria dell’ospedale, dove riceve tutte le cure necessarie. Per la madre, invece, sono scattati gli accertamenti di routine dopo il parto. Resta la possibilità di un ripensamento: la legge prevede che la madre possa revocare la rinuncia entro un termine prestabilito, chiedendo di riottenere la custodia della neonata.

Il futuro della bambina

Se la scelta della donna dovesse restare definitiva, per la piccola si aprirà il percorso dell’affidamento temporaneo, primo passo verso l’adozione. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato interrogativi sulle motivazioni che abbiano spinto la giovane madre a una decisione tanto radicale. Intanto, la neonata resta sotto osservazione in ospedale, accudita dai medici e dagli operatori sociali che seguiranno da vicino il suo futuro.