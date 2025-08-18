Brembate, scomparsa da 7 giorni la 15enne Alessia Daminelli, è il paese dove sparì Yara Gambirasio

Dal 10 agosto non si hanno più notizie di Alessia Daminelli, quindicenne di Brembate di Sopra. L’appello della famiglia e dell’associazione Penelope: “Aiutateci a trovarla”.

La scomparsa e l’appello dei genitori

Sono giorni di angoscia a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, per la scomparsa di Alessia Daminelli, 15 anni. La ragazza si è allontanata da casa il 10 agosto e da allora non è più rientrata. A rendere più grave la situazione, il fatto che non abbia portato con sé né documenti né telefono, strumenti fondamentali che avrebbero potuto agevolarne la localizzazione. I genitori, disperati, hanno lanciato insieme all’associazione Penelope un appello accorato: “Aiutateci a ritrovarla”.

Il precedente di Yara Gambirasio e le paure del paese

La vicenda ha scosso profondamente la comunità bergamasca, anche perché la giovane vive nello stesso paese in cui, anni fa, scomparve Yara Gambirasio, vicenda rimasta impressa nella memoria collettiva. Pur non escludendo l’ipotesi di un allontanamento volontario, la somiglianza geografica ha accresciuto l’inquietudine. Le ricerche sono in corso e le autorità invitano a segnalare qualsiasi avvistamento. L’associazione Penelope, da sempre impegnata a supporto delle famiglie delle persone scomparse, ribadisce l’importanza di diffondere la notizia il più possibile.

Chi è Alessia e come riconoscerla

Alessia Daminelli è alta circa un metro e sessanta, pesa 58 chilogrammi, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi in cotone color verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno e potrebbe avere con sé una cassa Bluetooth ovale blu elettrico. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931. Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportare a casa la quindicenne.