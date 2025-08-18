Monopoli, malore in spiaggia: muore Francesco Saccente, storico cameraman barese, aveva 61 anni

Il 61enne è morto a Monopoli dopo un malore improvviso in spiaggia. Figura storica del giornalismo pugliese, lascia la compagna e due figlie.

Il malore fatale a Monopoli

Un improvviso infarto ha strappato alla vita Francesco Saccente, storico cameraman di Antenna Sud, deceduto domenica 17 agosto a soli 61 anni. Originario di Palo del Colle, si trovava in spiaggia a Monopoli quando è stato colto dal malore. Soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giacomo, i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo del giornalismo locale e tutti coloro che lo avevano conosciuto e stimato.

Un punto di riferimento per il giornalismo pugliese

Per decenni, Saccente è stato una presenza preziosa dietro la telecamera, raccontando attraverso le immagini la cronaca di Bari e della Puglia. Professionista serio e appassionato, era considerato da colleghi e giornalisti un punto di riferimento per professionalità e disponibilità. Sempre sorridente, capace di unire rigore e umanità, aveva saputo lasciare un segno non solo nella televisione locale, ma anche nella vita personale di chi lo frequentava. Oltre al lavoro, coltivava una forte passione per lo sport: era podista e autore di cinque volumi dedicati all’atletica leggera e alla cyber security. Lascia la compagna e due figlie.

Il cordoglio delle istituzioni

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricordato la figura del cineoperatore con parole toccanti: «La scomparsa del cineoperatore e collaboratore della testata giornalistica Antenna Sud, Francesco Saccente, ci ha lasciato sconcertati e amareggiati. La sua presenza quotidiana nei luoghi e nelle situazioni che il suo lavoro di cronaca giornalistica della città richiedeva, con la sua inseparabile telecamera, mancherà ai suoi colleghi e a noi tutti. La sua passione per i libri e per la storia locale, che con il suo impegno ha saputo valorizzare, resterà, insieme al suo tratto umano, uno dei ricordi più cari che Francesco ci lascia. A sua figlia, alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi di lavoro giunga il cordoglio della comunità barese che per anni Francesco Saccente ha contribuito a raccontare».