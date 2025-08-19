Naro, annullato concerto rapper Samuele Nisi, il Sindaco “Inneggia alla criminalità”

Il sindaco Milco Dalacchi ha vietato l’esibizione del giovane artista siracusano. “Non è persona gradita”, ha dichiarato spiegando le ragioni della scelta.

Il no del sindaco e la cancellazione

Doveva esibirsi in piazza Garibaldi, a Naro, ma il concerto del rapper Samuele Nisi, 18 anni, è stato annullato poche ore prima dell’evento. A bloccare l’esibizione è stato il sindaco Milco Dalacchi, che senza mezzi termini ha dichiarato: «Non è persona gradita». Il primo cittadino ha spiegato di aver preso la decisione dopo aver appreso il contenuto dei testi del giovane artista, accusati di inneggiare alla criminalità. «Inneggia alla criminalità, ho già contattato l’associazione ed è stato subito congedato», ha detto. La manifestazione, inizialmente inserita all’interno della rassegna “Discoteca sotto le stelle”, non era stata organizzata dal Comune, ma da un’associazione che si occupa di accoglienza di minori non accompagnati.

Testi controversi e polemiche

Al centro delle polemiche, uno degli ultimi video pubblicati da Nisi su YouTube lo scorso aprile. Nel brano si parla di soldi facili, omertà, vita criminale e disprezzo per lo Stato, la magistratura e le forze dell’ordine. Il testo e le immagini, secondo il sindaco, rappresentano un omaggio a una nota famiglia criminale di Latina, i Di Silvio. «Il concerto era stato organizzato da un’associazione – ha precisato Dalacchi – ma appena sono stato informato ho contattato i responsabili e l’artista è stato escluso».

La posizione dell’amministrazione

Il sindaco ha chiarito di aver voluto tutelare l’immagine del Comune e dei cittadini: «Per noi dell’amministrazione comunale doveva essere la serata della Discoteca sotto le stelle, è a questo evento che abbiamo dato il patrocinio. Questo concerto non è stato certamente organizzato dal Comune. Io ho 60 anni, non so nemmeno chi sia questo cantante. Appena sono stato informato, ho chiesto che fosse allontanato». La decisione ha portato all’annullamento del live e alla chiusura immediata della vicenda, senza ulteriori repliche da parte dell’associazione organizzatrice.