Bari, 25enne extracomunitario picchia infermiere in ambulanza: “Non poteva fumare”

Momenti di paura a Bari: un infermiere del 118 è stato colpito al volto e al collo da un paziente che voleva fumare in ambulanza.

L’aggressione durante il trasporto al San Paolo

Attimi di tensione questa mattina a Bari, dove un infermiere del 118 è stato aggredito mentre si trovava a bordo di un’ambulanza diretta all’ospedale San Paolo. Secondo quanto ricostruito, il sanitario avrebbe rimproverato un 25enne ospitato nel Cara di Palese, che insisteva per fumare all’interno del vano sanitario del mezzo di soccorso. Una richiesta respinta dall’infermiere, che ha scatenato la reazione violenta del giovane. Quest’ultimo lo avrebbe colpito con diversi pugni al volto e al collo.

L’intervento della guardia di finanza

A impedire che la situazione degenerasse ulteriormente sono stati i militari della guardia di finanza, che accompagnavano l’ambulanza in scorta. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono intervenuti immediatamente, bloccando il paziente e permettendo al mezzo di proseguire la corsa verso il pronto soccorso. Una volta giunti all’ospedale, l’infermiere è stato visitato e medicato dai colleghi, riportando contusioni che lo hanno costretto a interrompere il turno di lavoro.

Infermiere medicato, paziente ricoverato

Il 25enne, dopo l’aggressione, è stato ricoverato presso il nosocomio barese per gli accertamenti sanitari. L’infermiere, invece, ha annunciato la volontà di sporgere denuncia per l’accaduto. L’episodio riporta ancora una volta al centro il tema delle aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che negli ultimi mesi si sta registrando con frequenza crescente anche in Puglia.