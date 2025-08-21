Puglia, scontro tra auto e furgone, muore l’attrice Lucrezia Baccichet, aveva 28 anni

Lucrezia Baccichet, 28 anni, attrice e scrittrice di Milano residente a Roma, è morta nell’incidente tra Foggia e Troia: undici feriti, nessuno in pericolo di vita.

L’incidente tra Foggia e Troia

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la provinciale che collega Foggia a Troia, causando la morte di Lucrezia Baccichet, 28 anni, attrice e scrittrice originaria di Milano e residente a Roma. La giovane era giunta in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza nel paese d’origine di alcuni familiari. La sua vita si è spezzata improvvisamente mentre si trovava a bordo di una Seat Ibiza insieme ai genitori e ad altri parenti.

Lo scontro con il furgone dei braccianti

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato che trasportava sette braccianti agricoli stranieri, impegnati nei lavori stagionali nei campi della zona. L’impatto è stato devastante: la vettura è rimasta gravemente danneggiata e i soccorsi sono stati immediati. Per Lucrezia Baccichet, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri occupanti del veicolo e gli uomini a bordo del furgone hanno riportato ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

Undici feriti e indagini in corso

In totale si contano undici feriti, tra cui i genitori della giovane attrice, che sono stati trasportati negli ospedali della provincia per accertamenti e cure. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. La notizia della morte di Lucrezia Baccichet ha sconvolto il mondo culturale e artistico: la 28enne era nota non solo per le sue interpretazioni ma anche per la sua attività di scrittura, che l’aveva portata a distinguersi tra i giovani talenti emergenti.