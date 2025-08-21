Bradanica chiusa per incidente mortale: morte madre e figlia di 54 e 24 anni, erano pugliesi

Tragedia sulla statale 655 Bradanica vicino Melfi: due donne pugliesi, madre e figlia di 54 e 24 anni, perdono la vita nello scontro con un camion.

L’impatto sulla statale 655

Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 655 Bradanica, nei pressi di Melfi, in provincia di Potenza. Nello scontro frontale tra un’auto e un camion hanno perso la vita due donne, madre e figlia di 54 e 24 anni, entrambe originarie della Puglia. Il violento impatto non ha lasciato loro scampo, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Strada chiusa e soccorsi immediati

L’incidente ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, del personale del 118 e delle squadre Anas. La statale 655 è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari, per le due donne non c’è stato nulla da fare: erano già decedute al momento dei primi soccorsi.

Accertamenti sulla dinamica

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni della carreggiata nel tratto in cui è avvenuto lo schianto. La tragedia ha sconvolto le famiglie delle vittime e le comunità pugliesi di cui erano originarie, lasciando sgomento tra amici e conoscenti.