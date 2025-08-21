Chi era Lucrezia Baccichet: il talento spezzato a 28 anni in Puglia, attrice e scrittrice

Lucrezia Baccichet, 28 anni, attrice e scrittrice milanese residente a Roma, è morta sulla provinciale Foggia-Troia: stava trascorrendo le vacanze con la famiglia.

L’ultimo viaggio in Puglia

Dovevano essere giorni di spensieratezza per Lucrezia Baccichet, 28 anni, attrice e scrittrice originaria di Milano e residente a Roma, ma la vacanza in provincia di Foggia si è trasformata in tragedia. La giovane ha perso la vita oggi, 21 agosto, in seguito a un violento incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 115 che collega Foggia a Troia. Viaggiava a bordo di una Seat Ibiza insieme ai genitori e ad altri familiari quando, dopo il violento impatto con un furgone, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, perdendo la vita sul colpo. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 18 settembre.

Una carriera tra palcoscenico e scrittura

La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo artistico. Lucrezia Baccichet aveva iniziato la sua carriera di attrice nel 2016 e solo lo scorso anno aveva pubblicato il suo primo romanzo autobiografico, dal titolo “Io sono. Manuale di Sopravvivenza al mondo delle apparenze”. Sul palcoscenico aveva recentemente portato il monologo “Annarella”, diretto da Alessandro Iori, mentre nel 2023 aveva recitato nel film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese, al fianco di Maria Grazia Cucinotta. Amava l’arte in tutte le sue forme, ma anche lo sport: tra le sue passioni figuravano l’equitazione e il nuoto.

Gli ultimi momenti condivisi sui social

Nelle ore precedenti alla tragedia, la giovane attrice aveva documentato i suoi giorni pugliesi con immagini e video su Instagram. Le ultime storie la ritraevano al Laghetto d’Umbra, nel cuore della Foresta del Gargano, e poi sorridente in alcuni selfie accanto ai genitori. Attimi di felicità che oggi, alla luce dell’incidente, assumono un significato struggente. Ora la sua famiglia e i suoi amici piangono una ragazza solare, piena di vita, la cui carriera artistica e letteraria era solo agli inizi.