La Puglia piange Elisabetta e Francesca, madre e figlia travolte sulla Bradanica

Dolore e incredulità a Deliceto per la morte di Elisabetta Meola e Francesca Formisano, madre e figlia rimaste uccise nello scontro frontale con un camion sulla Bradanica.

L’incidente sulla Bradanica

Un dramma improvviso ha scosso Deliceto e l’intero Foggiano. Nella giornata di ieri, lungo la strada statale 655 Bradanica nei pressi di Melfi, hanno perso la vita Elisabetta Meola, 54 anni, e sua figlia Francesca Formisano, 24 anni. Le due donne, residenti ad Ascoli Satriano, erano originarie proprio di Deliceto, dove domani – 23 agosto – saranno celebrati i funerali nella Chiesa Madre del SS. Salvatore. L’impatto, avvenuto con un camion, non ha lasciato scampo a madre e figlia, morte sul colpo, mentre l’autista del tir è rimasto illeso.

Cordoglio e lutto cittadino

La tragedia ha lasciato attonita l’intera cittadinanza. Il sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro, ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alle famiglie colpite da una perdita così devastante. Con parole di profonda commozione, il primo cittadino ha scritto sui social: “La tragica morte di Elisabetta e Francesca ha colpito e sconvolto profondamente la comunità di Deliceto. L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio alle famiglie Meola, Capano e Formisano per questa perdita che le colpisce così duramente. Dinanzi alla dolorosa scomparsa di una madre e di una figlia nel pieno della vita, nessuna parola può dare conforto alla famiglia, agli amici, agli affetti che qui ritrovavano ogni volta che tornavano. Solo il silenzio può far sentire il dolore dell’intera comunità”.

Il dolore della famiglia

Un dolore che non riguarda solo Deliceto, ma anche Sant’Agata di Puglia, dove lavora il vicebrigadiere Nicola Formisano, marito e padre delle vittime. La notizia ha gettato nello sconforto colleghi, amici e conoscenti, tutti uniti nel cordoglio per una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Le esequie di Elisabetta Meola e Francesca Formisano si preannunciano come un momento di profonda partecipazione, con l’intero paese pronto a stringersi intorno ai familiari in un silenzio carico di dolore e rispetto.