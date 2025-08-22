Jade Damarell, 32 anni: la paracadutista che ha scelto di morire in volo, si era lasciata con il ragazzo

Paracadutista esperta con oltre 500 lanci alle spalle, Jade Damarell ha scelto la morte dopo la fine della sua relazione. La verità emersa solo mesi dopo.

Il gesto estremo dopo la rottura col compagno

Aveva appena 32 anni Jade Damarell, atleta esperta con più di 500 lanci col paracadute realizzati senza alcun incidente. Il 27 aprile scorso, giorno della sua morte, aveva già completato sei lanci in sicurezza. Poi l’ultimo, quello fatale, in cui non ha mai aperto né il paracadute principale né quello di riserva. Inizialmente si era pensato a una tragedia inspiegabile, ma oggi la verità è emersa con chiarezza: la giovane aveva deciso di togliersi la vita dopo aver chiuso la sera prima la relazione con il fidanzato Ben Goodfellow, 26 anni, anche lui paracadutista.

La nota di addio e i dettagli emersi

A chiarire definitivamente le circostanze sono stati diversi elementi. Jade non aveva con sé la GoPro con cui solitamente riprendeva i suoi lanci e aveva disattivato anche il meccanismo AAD, l’apparecchio che apre automaticamente la vela di riserva in caso di mancata attivazione manuale. Sul suo telefono è stata trovata una nota scritta alle 2.30 della notte, in cui ringraziava i propri cari e si scusava con loro. La mattina, prima di salire sull’aereo, aveva lasciato un biglietto di addio alla famiglia.

Il dolore della madre e l’appello della famiglia

La madre della giovane, tra le lacrime, ha ricordato sua figlia come “una donna che ha vissuto una vita piena di successi, avventure, gentilezza, generosità e libertà”. Nata a Hong Kong e cresciuta in Galles, Jade era stata in passato sposata con l’avvocato James Damarell, da cui aveva divorziato. La famiglia, dopo la tragedia, ha voluto lanciare un messaggio: “Speriamo di contribuire a creare una cultura in cui la malattia mentale venga accolta con gentilezza e sostegno, e in cui le persone in profonda sofferenza e coloro che le circondano si sentano considerate, credute e in grado di chiedere aiuto senza timore di essere giudicate. Jade ci manca indescrivibilmente, ma il suo amore, la sua brillantezza, il suo coraggio e la sua luce continueranno a vivere tra tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata”.