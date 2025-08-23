Mara Venier a Che tempo che fa, per lei doppia domenica: da Rai 1 al Nove con Fazio

La conduttrice di Domenica In potrà partecipare a Che Tempo Che Fa sul Nove: accordo con Rai limitato a meno di dieci puntate.

Il via libera della Rai

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la decisione dei vertici Rai sul futuro televisivo di Mara Venier. La storica conduttrice di “Domenica In” ha infatti ottenuto il via libera per partecipare a “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. A rivelare i dettagli del retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia, confermando che l’azienda avrebbe concesso una deroga speciale che le permetterà di essere presente in alcune puntate del talk show. Nonostante l’esclusiva con la Rai, la conduttrice veneziana potrà dunque affiancare Fazio, ma con regole precise e senza un impegno fisso.

Una presenza non continuativa

Secondo quanto riportato, l’accordo raggiunto prevede che Venier non sarà parte integrante del cast del programma e non siederà al tavolo tutte le domeniche. La deroga autorizzata dai dirigenti Rai le consentirà di partecipare a un numero ridotto di puntate, inferiore a dieci. Un compromesso che permette alla conduttrice di mantenere saldo il suo ruolo centrale su Rai 1, dove continuerà a guidare “Domenica In”, senza rinunciare all’occasione di apparire accanto a Fazio in prima serata sul Nove. Una doppia vetrina che la renderà, di fatto, una delle protagoniste assolute della domenica televisiva.

Da ottobre doppio appuntamento per il pubblico

L’autunno televisivo vedrà dunque Mara Venier impegnata in un inedito doppio appuntamento. Da un lato, nel pomeriggio di Rai 1, continuerà a portare avanti la sua storica trasmissione, seguitissima dal pubblico e ormai simbolo della programmazione domenicale. Dall’altro, in prima serata, potrà apparire in alcune puntate di “Che Tempo Che Fa”, che tornerà sul Nove a partire da ottobre. Un incastro che segna una novità significativa nel panorama televisivo e che conferma la centralità di Venier come volto amato e riconoscibile dal pubblico, capace di legare due emittenti diverse nella stessa giornata.