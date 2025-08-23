Madonna di Campiglio, 62enne precipita per 150 metri davanti al figlio

Una donna di Rimini ha perso la vita lungo il Sentiero dell’Orso: la caduta fatale è avvenuta sotto gli occhi del figlio.

La dinamica della tragedia

Un’escursione tra le Dolomiti di Brenta si è trasformata in dramma nel primo pomeriggio di oggi lungo il Sentiero dell’Orso, il panoramico percorso che da Madonna di Campiglio conduce a Malga Vallesinella alta. Una donna di 62 anni, residente a Rimini, è precipitata per circa 150 metri, finendo lungo un sentiero parallelo sottostante. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando in compagnia del figlio quando, probabilmente a causa di un passo falso, ha perso l’equilibrio cadendo fuori traccia. L’incidente è avvenuto sotto lo sguardo attonito del figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

I tentativi di soccorso

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 14.20, seguita pochi minuti dopo da una seconda segnalazione di altri escursionisti che si trovavano più in basso e avevano individuato il corpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Madonna di Campiglio, con squadre via terra e un elicottero che ha sbarcato il tecnico e l’équipe medica accanto alla donna. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una volta ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma è stata elitrasportata a valle.

Il dolore e i rischi della montagna

La tragedia ha lasciato sotto shock il figlio della vittima e gli escursionisti presenti, testimoni di una scena terribile. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi delle escursioni in montagna: anche lungo sentieri frequentati e apparentemente sicuri, una distrazione o un passo falso possono avere conseguenze fatali. Gli operatori del Soccorso alpino trentino ricordano l’importanza di affrontare la montagna con prudenza, calzature adeguate e rispetto dei percorsi segnalati. Il Sentiero dell’Orso, celebre per i panorami mozzafiato, si è trasformato oggi nel luogo di un dolore immenso che ha spezzato una vita e segnato per sempre una famiglia.