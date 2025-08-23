Un 50enne ha incendiato un locale a Siviglia dopo aver scoperto che nel suo panino non c’era maionese: clienti in fuga, lui arrestato con ustioni alla mano.

Chiede la maionese nel panino, il cameriere gli dice che non c’è, dà fuoco al bar



La richiesta assurda

Momenti di panico a Los Palacios y Villafranca, in provincia di Siviglia, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver reagito in maniera spropositata a un banale disguido gastronomico. Tutto è accaduto mercoledì sera al Las Postas Café-Bar, quando l’uomo ha ordinato un panino chiedendo più volte la maionese. Alla risposta dei camerieri, che lo hanno informato con calma che i panini erano già pronti e senza condimenti extra, ha perso completamente la testa.

L’incendio e la fuga dei clienti

Dopo essersi allontanato, l’uomo è andato in una vicina stazione di servizio acquistando un litro e mezzo di benzina. Tornato nel locale, ha versato il carburante sul bancone e appiccato il fuoco. Le fiamme hanno generato il panico: i clienti, tra cui bambini e anziani, si sono precipitati verso l’uscita. Nel caos, l’autore del gesto ha riportato ustioni alla mano sinistra nel tentativo maldestro di spegnere il rogo con l’altra mano.

Secondo le prime stime, i danni al locale ammontano a 6.000-7.000 euro. Fortunatamente nessuno tra i presenti è rimasto ferito.

Le testimonianze e l’arresto

Il proprietario del bar, José Antonio Caballero, ha definito la scena “surreale”: “Gli abbiamo spiegato più volte che non avevamo maionese. Lui è andato al distributore, è tornato con la benzina e ha chiesto di nuovo se fossimo sicuri, senza attendere risposta”.

L’uomo è stato soccorso per le ustioni e poi arrestato dalla Guardia Civil, che lo ha posto in custodia in attesa della comparizione davanti al tribunale. L’episodio ha lasciato sotto shock la comunità locale, incredula di fronte a un gesto tanto pericoloso quanto sproporzionato, scaturito da una semplice mancanza di condimento.

