Chiede la maionese nel panino, il cameriere gli dice che non c’è, dà fuoco al bar

Un 50enne ha incendiato un locale a Siviglia dopo aver scoperto che nel suo panino non c’era maionese: clienti in fuga, lui arrestato con ustioni alla mano.

La richiesta assurda

Momenti di panico a Los Palacios y Villafranca, in provincia di Siviglia, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver reagito in maniera spropositata a un banale disguido gastronomico. Tutto è accaduto mercoledì sera al Las Postas Café-Bar, quando l’uomo ha ordinato un panino chiedendo più volte la maionese. Alla risposta dei camerieri, che lo hanno informato con calma che i panini erano già pronti e senza condimenti extra, ha perso completamente la testa.

L’incendio e la fuga dei clienti

Dopo essersi allontanato, l’uomo è andato in una vicina stazione di servizio acquistando un litro e mezzo di benzina. Tornato nel locale, ha versato il carburante sul bancone e appiccato il fuoco. Le fiamme hanno generato il panico: i clienti, tra cui bambini e anziani, si sono precipitati verso l’uscita. Nel caos, l’autore del gesto ha riportato ustioni alla mano sinistra nel tentativo maldestro di spegnere il rogo con l’altra mano.

Secondo le prime stime, i danni al locale ammontano a 6.000-7.000 euro. Fortunatamente nessuno tra i presenti è rimasto ferito.

Le testimonianze e l’arresto

Il proprietario del bar, José Antonio Caballero, ha definito la scena “surreale”: “Gli abbiamo spiegato più volte che non avevamo maionese. Lui è andato al distributore, è tornato con la benzina e ha chiesto di nuovo se fossimo sicuri, senza attendere risposta”.

L’uomo è stato soccorso per le ustioni e poi arrestato dalla Guardia Civil, che lo ha posto in custodia in attesa della comparizione davanti al tribunale. L’episodio ha lasciato sotto shock la comunità locale, incredula di fronte a un gesto tanto pericoloso quanto sproporzionato, scaturito da una semplice mancanza di condimento.