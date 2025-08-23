Federica Pellegrini fuori da Ballando: indiscrezioni sul motivo privato

Colpo di scena nello show di Milly Carlucci: Federica Pellegrini avrebbe rinunciato all’ultimo momento, e secondo le indiscrezioni dietro la scelta ci sarebbe l’ex compagno Filippo Magnini.

Il dietrofront inatteso di Federica Pellegrini

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” era pronta a riservare una sorpresa di grande impatto: la presenza di Federica Pellegrini in un ruolo speciale, forse persino come co-conduttrice. Dopo il successo riscosso nella scorsa stagione, con il secondo posto e un notevole gradimento da parte del pubblico, Milly Carlucci aveva deciso di puntare nuovamente sulla campionessa olimpica, considerata un volto capace di attirare spettatori e di dare nuovo slancio al programma. Per molti sembrava un accordo ormai fatto. Le indiscrezioni parlavano di un’intesa già definita, con la conduttrice e la Rai pronte ad annunciare ufficialmente la partecipazione della nuotatrice. Invece, nelle ultime ore, è arrivata la notizia del suo inatteso passo indietro.

Il ruolo dell’ex Filippo Magnini

A raccontare il retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha svelato come dietro la rinuncia della nuotatrice ci sarebbe un motivo personale legato alla possibile presenza nel cast di Filippo Magnini, suo ex compagno dal 2011 al 2017. La loro storia d’amore, molto mediatica e seguita, si concluse in maniera burrascosa, lasciando strascichi difficili da superare. L’eventualità di trovarsi di nuovo insieme nello stesso programma televisivo, costretti a condividere lo spazio scenico e a interagire, avrebbe spinto Federica Pellegrini a rifiutare la proposta della Rai. Dagospia parla di “maligni” che assicurano come proprio questa possibilità sia stata determinante nella sua decisione. Un retroscena che aggiunge pepe alla vigilia del talent show e che mette in evidenza come la televisione spesso si intrecci con vicende private e sentimentali dei protagonisti.

Le novità per Ballando con le Stelle

La prossima stagione di “Ballando con le Stelle” è già segnata da importanti cambiamenti. Paolo Belli, dopo vent’anni accanto a Milly Carlucci come spalla e voce musicale del programma, parteciperà come concorrente, una svolta storica che ha già attirato grande attenzione. L’eventuale ingresso di Filippo Magnini andrebbe ad aggiungere ulteriore interesse, creando dinamiche che inevitabilmente accendono la curiosità del pubblico. La rinuncia di Pellegrini, però, rappresenta un duro colpo per la produzione, che aveva scommesso sulla sua presenza per consolidare il successo dello show. L’ex campionessa, oggi mamma e molto concentrata sulla vita privata, preferisce dunque tenersi lontana da un contesto che avrebbe potuto riportare alla ribalta episodi della sua vita sentimentale passata. Intanto, il pubblico attende l’annuncio ufficiale del cast per scoprire se davvero Magnini sarà tra i protagonisti e quali altre sorprese riserverà lo show.