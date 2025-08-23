Decaro in campo, il Pd avvisa Emiliano: “Decaro è la scelta giusta, ora unità senza veti personali”

Il via libera di Antonio Decaro alla candidatura scuote il Pd: la segreteria nazionale lo incorona, ma chiede coesione e stop ai veti interni.

Il sostegno della segreteria nazionale

Il via libera di Antonio Decaro a una possibile candidatura alla presidenza della Puglia rappresenta, secondo il Partito Democratico, il tassello decisivo per uscire dallo stallo politico che ha bloccato il centrosinistra nelle ultime settimane. L’ex sindaco di Bari ha infatti confermato la propria disponibilità, ponendo però un veto chiaro: nessun passo avanti per Michele Emiliano e Nichi Vendola, il cui ingresso nelle liste non sarebbe condiviso. Un segnale che ha subito innescato la reazione della segreteria nazionale del Pd, con il responsabile Organizzazione Igor Taruffi che ha preso posizione pubblicamente.

“La disponibilità manifestata da Antonio Decaro a candidarsi a Presidente della Puglia è un’ottima notizia ed è proprio quello che speravamo. Per noi è la candidatura più competitiva da mettere a disposizione della coalizione che vogliamo costruire per vincere contro la destra e continuare a governare la Puglia“, ha dichiarato Taruffi.

Il nodo Emiliano e Vendola

La tensione interna non è nuova. Già nei giorni scorsi Taruffi aveva tentato di ricomporre i contrasti, convocando a Bari sia Decaro sia Emiliano, insieme al segretario regionale Domenico De Santis, per arrivare a un’intesa. La riunione, però, non ha portato alla svolta attesa. Sul tavolo resta infatti la volontà di Emiliano e di Nichi Vendola di candidarsi al Consiglio regionale, un’opzione che il nuovo potenziale leader del centrosinistra pugliese respinge apertamente. “Decaro – afferma Taruffi – è la persona giusta per portare avanti una storia importante che ha caratterizzato il centrosinistra e il governo della Puglia negli ultimi 20 anni. Anni in cui il centrosinistra, grazie al lavoro di chi in questo lungo periodo ha guidato la Regione, ha saputo essere il motore dell’innovazione e del cambiamento. E su questa strada si deve proseguire”.

L’appello all’unità

Dal Pd nazionale arriva quindi un messaggio chiaro: serve coesione e senso di responsabilità. “Siamo già al lavoro per costruire la coalizione più inclusiva e plurale per vincere in Puglia. Alle liste del Pd lavoreremo come sempre con il partito regionale – ha aggiunto Taruffi – Da questo punto di vista, chiediamo a tutti, a partire da chi ha svolto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità senza precondizioni ma pensando al lavoro di squadra, perché in un partito nessuno decide da solo e perché l’unità è essenziale per costruire un progetto che risponda ai bisogni concreti dei cittadini. Questo è lo spirito con cui lavoreremo alle liste del Pd, perché queste ci competono. Adesso avanti al lavoro per la Puglia“.